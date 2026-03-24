Corruzione e potere Sistema Sorrento | presentazione del libro-inchiesta

Un nuovo libro-inchiesta che affronta i temi di corruzione e potere è stato presentato nella provincia di Caserta. L’opera, intitolata “Sistema Sorrento”, approfondisce le dinamiche legate a pratiche illecite e alle influenze nel settore pubblico e privato. La presentazione ha attirato l’attenzione di pubblico e media, mentre il testo si inserisce in un dibattito più ampio sulle modalità di gestione e controllo delle istituzioni.

Un’inchiesta che scuote le coscienze e accende il dibattito pubblico approda nel cuore della provincia di Caserta. Venerdì 27 marzo, alle ore 18, la Libreria Spartaco ospiterà il giornalista Vincenzo Iurillo, firma de Il Fatto Quotidiano, per la presentazione del libro “Il Sistema Sorrento. Una storia italiana di corruzione e resistenza civile” (Iod Edizioni). A dialogare con l’autore saranno la giornalista Marilù Musto e Lorenzo Diana, già senatore e componente della Commissione Antimafia. L’ingresso è libero e gratuito. L’opera non si limita alla cronaca giudiziaria, ma assume un forte valore civile. Attraverso anche il contributo dello... 🔗 Leggi su Casertanews.it

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