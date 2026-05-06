L’orso e noi | Zeni torna con la presentazione del suo nuovo libro

Martedì 19 maggio alle 20:30 si terrà al Palamonti di Bergamo un evento pubblico dedicato all’Orso, organizzato dalla Commissione di Tutela Ambiente Montano del CAI Bergamo. Durante l’incontro, sarà presentato il nuovo libro intitolato “L’orso e noi” scritto dall’autore Zeni. L’appuntamento mira a discutere della presenza e delle tematiche legate a questa specie nel territorio montano.

Bergamo. Martedì 19 maggio, alle 20,30, al Palamonti di Bergamo, La Commissione di Tutela Ambiente Montano del CAI Bergamo, organizzerà un incontro pubblico dedicato all’Orso. Ospite dell’evento sarà Matteo Zeni, già guardaparco del Parco Naturale Adamello Brenta dal 2002 al 2016 e, dal 2017, in servizio nel Corpo Forestale Trentino. Dal 2020 opera presso il Settore Grandi Carnivori del Servizio Faunistico ed è operatore della Squadra di emergenza grandi carnivori. Autore del libro “In nome dell’orso”, nel 2024 ha pubblicato una nuova edizione aggiornata con il titolo “L’orso e noi” per Il Margine. Il suo intervento offrirà uno sguardo diretto ed esperto sul rapporto tra uomo e orso, con particolare attenzione ai cambiamenti in atto nelle nostre montagne.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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