A-14 lavori di manutenzione delle barriere antirumore | chiuso per due notti il casello di Cesena

Per due notti, il casello di Cesena sulla A-14 Bologna-Taranto sarà chiuso. La chiusura riguarda l’entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona, e anche l’uscita per chi arriva da Ancona. I lavori di manutenzione delle barriere antirumore sono programmati tra le 21:00 di giovedì e le 5:00 di venerdì. La strada sarà interdetta al traffico in questi orari e in queste modalità.

Sulla A-14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiusa la stazione di Cesena, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, nei seguenti giorni e orari: dalle 21:00 di giovedì 4 alle 5:00 di venerdì. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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