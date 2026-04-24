Lavori alle barriere di sicurezza | chiude in uscita il casello di Cesena nord

Dalla sera di venerdì 24 aprile alle prime ore di sabato 25 aprile, il casello di Cesena Nord sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiuso in uscita per chi proviene da Ancona. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di manutenzione alle barriere di sicurezza lungo la strada. La chiusura durerà dalle 22 alle 6 del mattino seguente, e si tratta di un intervento programmato che interesserà la viabilità in quella fascia oraria.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di questa sera, venerdì 24, alle 6 di sabato 25 aprile, sarà chiuso il casello di Cesena nord, in uscita per chi proviene da Ancona.In alternativa si consiglia di uscire al casello di Cesena.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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