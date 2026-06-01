96^ Sagra di Turri

Da padovaoggi.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dal 29 maggio all’8 giugno si terrà la 96ª Sagra di Turri, organizzata dalla Parrocchia del SS. Rosario. La manifestazione si svolgerà presso l’Oratorio San Giuseppe. È prevista una settimana di eventi e attività in programma durante le date stabilite. La sagra è giunta alla sua edizione numero novantasei.

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