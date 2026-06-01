96^ Sagra di Turri

Notizia in breve

Dal 29 maggio all’8 giugno si terrà la 96ª Sagra di Turri, organizzata dalla Parrocchia del SS. Rosario. La manifestazione si svolgerà presso l’Oratorio San Giuseppe. È prevista una settimana di eventi e attività in programma durante le date stabilite. La sagra è giunta alla sua edizione numero novantasei.