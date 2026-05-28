Un avvocato e musicista di 50 anni di Viareggio ha superato un aneurisma cerebrale improvviso, di cui non ricorda nulla. Dopo il malore, ha ripreso a suonare e a svolgere le sue attività quotidiane. È anche organista presso una parrocchia locale. La sua condizione è stata confermata come stabile dopo il ricovero. La notizia ha fatto il giro della comunità locale, che ha espresso sostegno.

VIAREGGIO Un malore improvviso di cui non ricorda nulla, un aneurisma cerebrale da cui Alessandro Turri (nella foto) cinquanta anni, avvocato viareggino, musicista e compositore per passione e organista della parrocchia di Sant’Antonio, si è ripreso. Sabato è tornato a suonare l’organo nella chiesa dove padre Elzeario Novak è parroco. Un ritorno alla vita che ha trasformato per pochi minuti la parrocchia di via Garibaldi in un palcoscenico, perché alla fine della Messa di sabato i fedeli che hanno assistito alla funzione religiosa hanno applaudito con affetto il ritorno del loro organista. Alessandro Turri sta bene e si sta riprendendo la sua vita e la sua professione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turri torna a suonare dopo i problemi di salute

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