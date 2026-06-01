L’Ats effettua circa 800 controlli settimanali su vari settori, tra cui sicurezza sul lavoro, filiera alimentare, farmacie e strutture sanitarie. Le verifiche si concentrano su diverse aree per garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute pubblica. Le ispezioni riguardano aziende, esercizi commerciali e strutture sanitarie, con l’obiettivo di monitorare le condizioni e prevenire eventuali rischi. Le attività di controllo sono programmate e regolari, con un’attenzione particolare alle criticità più frequenti.

NEL 2025. Dalla sicurezza sul lavoro alla filiera alimentare, dalle farmacie alle strutture sanitarie. L’edilizia il settore con maggior violazioni accertate. Oltre 800 verifiche alla settimana, tra analisi documentali e ispezioni in loco. Totale: 42.056 controlli in un anno. È il bilancio dell’azione di vigilanza dell’Ats di Bergamo durante il 2025 nei suoi diversi ambiti di competenza: dalla sicurezza sul lavoro all’igiene degli alimenti, dalla farmaceutica alle strutture sanitarie e sociosanitarie, fino ad arrivare alla sfera veterinaria. Un’attività necessaria per la tutela della salute, che comporta anche l’emersione delle irregolarità da sanare: nel computo ci sono alcune migliaia di raccomandazioni e 1. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - 800 verifiche a settimana: così l’Ats vigila sulla salute

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