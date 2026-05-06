Nella città di Grosseto si svolge la Settimana della Salute, un evento dedicato alla promozione di iniziative di prevenzione. Durante questa settimana, vengono offerte diverse attività e controlli gratuiti o a basso costo per la popolazione. L’obiettivo è facilitare l’accesso ai servizi sanitari e ridurre i tempi di attesa per le visite preventive. La campagna mira a sensibilizzare sui benefici della prevenzione senza le lunghe attese abitualmente associate a questi interventi.

Grosseto, 6 maggio 2026 – Quanto costa la prevenzione? A volte tanto, a volte pesa l’attesa, a volte invece poco. C’erano molte persone ieri in attesa in piazza per fare gli screening grazie alla terza edizione della ’Settimana della Salute’, iniziativa dedicata alla promozione del benessere, della prevenzione e dell’informazione sanitaria. Ciò che pensano le persone riguardo agli screening è senza dubbio positivo, anche perchè – dicono – danno almeno una parziale risposta a ciò che non garantisce il sistema sanitario pubblico. “Sto facendo lo screening per la carotide – dice Laura Formica –, visto che la prevenzione è importante. Ho approfittato perché le liste di attesa della Asl sono generalmente lunghe mentre iniziative come questa ti danno la possibilità di fare un primo controllo immediato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Settimana della Salute. “Così facciamo prevenzione senza dover fare lunghe attese”

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