Settimana di controlli e lavori a Verona | si intensificano le verifiche sulla sosta in città

A Verona è in corso una settimana di controlli e interventi dedicati alla gestione della sosta in città. La campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa dall’azienda di trasporto locale, mira a informare gli automobilisti riguardo alle zone soggette a verifiche più frequenti. Durante questo periodo, sono stati intensificati i controlli nelle aree di sosta pubblica e nelle zone centrali, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme di circolazione e parcheggio.

Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulle aree cittadine soggette a controlli più intensi. Nella settimana che si apre il 4 maggio l’attenzione si concentrerà in particolare nel comparto di.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Una settimana di controlli sulla sosta, attenzione al comparto CatenaAmt3 prosegue la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”: verifiche degli accertatori su stalli blu e bianchi Prosegue a Verona la... Controlli sulla sosta nelle aree più sensibili di Verona: prosegue la campagna di Amt3Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulle... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Movida sicura. Le attività e i dati dei controlli interforze del fine settimana Notizie; Settimana di controlli per i carabinieri, tra denunce e patenti ritirate; Controlli sui camion: da lunedì operazione su tutto il territorio nazionale; Truck & Bus: dal 4 al 10 maggio torna la campagna di controlli promossa da RoadPol. Controlli straordinari nel fine settimana lungo: locali irregolari e patenti sospese per ubriachezzaSovraffollamento, lavoratori irregolari e violazioni fiscali in un esercizio del litorale ravennate. Oltre 270 persone identificate ... ravennaedintorni.it Una settimana di controlli in stazioni e a bordo dei treniServizi straordinari di controllo nelle stazioni ferroviarie e a bordo dei treni lungo la tratta Milano-Lodi-Piacenza nella settimana da lunedì 23 a domenica 29 marzo, con rafforzamento della ... ilgiorno.it Il primo fine settimana di maggio in Valtellina si è aperto con una tragedia in montagna e tanti altri interventi dei soccorritori che raccomandano prudenza a chi sale in quota e a chi viaggia in strada - facebook.com facebook