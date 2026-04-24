Caltagirone Scala infiorata per l’80° anniversario della Repubblica

A Caltagirone questa mattina è stata presentata in municipio la “Scala infiorata”, arrivata alla sua 37esima edizione. L’evento, che celebra l’80° anniversario della Repubblica, sarà aperto al pubblico fino a martedì 2 giugno. La manifestazione si svolge nel centro storico e richiama visitatori da diverse zone della regione. La “Scala infiorata” è una tradizione che si ripete ogni anno in questa città.

Presentata stamani in municipio la “Scala infiorata”, giunta alla sua 37esima edizione e visibile sino a martedì 2 giugno. Si tratta dell'iniziativa che, promossa dal Comune, ad allestirla è stato, anche quest’anno, il personale del servizio Verde pubblico, vede la monumentale Scala di Santa.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate "Festa della Costituzione - 80° anniversario della Repubblica e dell'Assemblea Costituente"In occasione dell'80° Anniversario della Repubblica e dell’Assemblea Costituente, l'associazione giovanile Generatio PRS ODV, con la collaborazione... Leggi anche: 80° anniversario della Repubblica e del primo Consiglio comunale, gli appuntamenti a Bergamo Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Santa Maria del Monte, a Caltagirone torna la Scala Infiorata; Campionato nazionale moto d’acqua: a Licata sport e inclusione binomio perfetto; Monserrato, sono iniziati i lavori del progetto Sport Illumina; Egogreen ricerca un informatico per Agrigento: ecco come candidarsi. Santa Maria del Monte, a Caltagirone torna la Scala InfiorataA Caltagirone torna la Scala Infiorata, l’installazione di fiori sulla scenografica scala di Santa Maria del Monte che si trova nel cuore del centro storico calatino. Dal Comune hanno annunciato che ... quilicata.it La scalinata infiorata. Caltagirone (CT). facebook Connessione ultraveloce per 4.800 unità immobiliari. Il sindaco Roccuzzo: "Traguardo strategico per lo sviluppo di cittadini e imprese" #Caltagirone #Digitale x.com