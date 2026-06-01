80 anni della Repubblica Italiana | incontro sugli eventi che cambiarono la storia d’Italia

Notizia in breve

Mercoledì 3 giugno alle 18,30 si terrà un incontro presso il MuMe di Villa San Giovanni, in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. L’evento è organizzato dall’Associazione Ponti Pialesi, dall’Istituto “Ugo Arcuri” e dall’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, con il patrocinio della Città. Durante l’appuntamento saranno approfonditi gli eventi storici che hanno segnato la nascita e lo sviluppo della Repubblica nel secondo dopoguerra.