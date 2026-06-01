80 anni della Repubblica Italiana | incontro sugli eventi che cambiarono la storia d’Italia
Mercoledì 3 giugno alle 18,30 si terrà un incontro presso il MuMe di Villa San Giovanni, in occasione degli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana. L’evento è organizzato dall’Associazione Ponti Pialesi, dall’Istituto “Ugo Arcuri” e dall’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri”, con il patrocinio della Città. Durante l’appuntamento saranno approfonditi gli eventi storici che hanno segnato la nascita e lo sviluppo della Repubblica nel secondo dopoguerra.
L’Associazione Ponti Pialesi, l’Istituto “Ugo Arcuri” e l’Istituto Nazionale “Ferruccio Parri” con il patrocinio della Città di Villa San Giovanni organizzano mercoledì 3 giugno alle ore 18,30 presso il MuMe Museo delle Memorie di Villa San Giovanni, 1946 – 2026: 80 anni della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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