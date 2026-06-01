Dopo la vittoria del PSG in Champions League contro l’Arsenal, in tutta la Francia sono state arrestate 780 persone e 219 sono rimaste ferite, di cui otto in condizioni gravi. Un morto è stato segnalato a Parigi. Gli scontri tra tifosi e forze dell’ordine sono scoppiati subito dopo la fine della partita, coinvolgendo anche polizia e spettatori. Le autorità hanno riportato un elevato numero di interventi e detenzioni nelle ore successive.

In totale, 219 persone sono rimaste ferite negli scontri tra tifosi di calcio e polizia in tutta la Francia, scoppiati dopo la vittoria del Paris Saint-Germain (PSG) nella finale di Champions League contro l’Arsenal. Otto persone versano in gravi condizioni, ha dichiarato il ministro dell’Interno Laurent Nuñez. Migliaia di agenti sono stati dispiegati per sedare i disordini che hanno interrotto i servizi di autobus, treni e ferrovie nella capitale, Parigi. Cinquantasette di loro sono rimasti feriti. Nuñez ha dichiarato che 780 persone sono state arrestate in relazione alle violenze, di cui oltre 450 in stato di fermo. Una persona è stata trovata morta in seguito a un incidente sulla tangenziale di Parigi, che i rivoltosi hanno tentato di bloccare durante la notte. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - 780 persone arrestate, 219 ferite di cui 8 in gravi condizioni e un morto a Parigi, dopo la vittoria del Paris Saint-Germain

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