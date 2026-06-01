Un uomo di 57 anni, di nazionalità croata, è stato arrestato a Como con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Durante l’intervento, l’uomo ha colpito i poliziotti con calci, risultando anche ubriaco. È stato denunciato inoltre per lesioni e multato per stato di ebbrezza. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in un contesto in cui l’uomo era armato.

Eseguito un arresto a Como: un uomo di 57 anni, cittadino croato senza fissa dimora e privo di documenti, è stato fermato in centro città per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato inoltre denunciato per lesioni e porto abusivo d’armi, oltre a essere sanzionato per ubriachezza. L’episodio si è verificato durante un controllo di routine delle forze dell’ordine, come riferito dalla Questura. Il controllo in centro e la reazione violenta Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato sabato mattina, intorno alle 10.00, in Via Garibaldi, nel cuore di Como. Una pattuglia della Squadra Volante dell’U. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 57enne sferra calci ai poliziotti a Como, arrestato e multato per ubriachezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Etg - Picchia i poliziotti, arrestato 38enne

Notizie e thread social correlati

Genova, calci e pugni ai poliziotti per nascondere l'ecstasy: 24enne arrestato in via San LucaA Genova, un uomo di 24 anni è stato arrestato in via San Luca con l'accusa di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga.

38enne si scaglia con calci, pugni e morsi contro i poliziotti all’ospedale Sant’Anna di Como: arrestatoUn uomo di 38 anni, residente nella provincia di Varese, è stato fermato dopo aver aggredito due agenti durante una visita all’ospedale Sant’Anna di...

Como, 57enne arrestato dopo un’aggressione agli agenti durante controllo in via GaribaldiAccompagnato in Questura per gli accertamenti, sono emersi precedenti di polizia per resistenza, danneggiamento e lesioni ... laprovinciadivarese.it

Aggredisce gli agenti a Como durante un controllo: arrestato 57enne armato di coltelliL’uomo, senza fissa dimora e privo di documenti, ha reagito con violenza a un controllo della Polizia in via Garibaldi. Arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è stato anche denuncia ... varesenews.it