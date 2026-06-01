53ª Scalata al Castello | vince il keniano Brian Kibor davanti a uno straordinario Pietro Riva

Il keniano Brian Kibor ha vinto la 53ª Scalata al Castello, conclusa il 1 giugno 2026 ad Arezzo. Al secondo posto si è classificato Pietro Riva. La gara si è svolta lungo un percorso di salita e ha attirato numerosi partecipanti. La competizione si è disputata nel centro storico della città, con i concorrenti che hanno affrontato diversi tratti impegnativi. La vittoria di Kibor è stata ufficializzata dopo il termine della corsa.

Arezzo, 1 giugno 2026 – 53ª Scalata al Castell o: vince i l keniano Brian Kibor davanti a uno straordinario Pietro Riva. Una giornata spettacolare ha caratterizzato la 53ª edizione della Scalata al Castello, organizzata dalla Polisportiva Policiano con la partnership di Iren Luce, Gas e Servizi, che ha visto al via grandi campioni del panorama nazionale e internazionale. La gara è partita su ritmi elevati e, vista la caratura degli atleti presenti, il gruppo di testa è rimasto compatto fino a oltre metà percorso. A scandire l'andatura sono stati il vincitore della scorsa edizione T erence Bizoza, il campione del mondo Muktar Edris e Thierry Ndikumana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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