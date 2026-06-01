5 grandi mostre da non perdere nel mese di giugno a Milano

A giugno a Milano sono in programma cinque grandi mostre da visitare. Le esposizioni si svolgono in diverse location della città e sono aperte al pubblico nel corso del mese. Le mostre sono indicate come imperdibili per gli appassionati e i visitatori interessati a diverse discipline artistiche. Le date di apertura e le sedi specifiche non sono state specificate nel comunicato.

Sono ancora molte le mostre a Milano e dintorni che vale assolutamente la pena di visitare nei giorni di ponte e in tutto il mese di maggio. In questo articolo segnaliamo le cinque più importanti scelte per voi da non perdere anche questo mese.1. GastelGastelFino al 26 luglio. Palazzo Citterio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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10 Mostre da non perdere nel mese di Giugno

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