5 grandi mostre da non perdere nel mese di maggio a Milano

A Milano e nelle zone vicine si possono visitare numerose mostre durante il mese di maggio, con molte aperte anche nei giorni di ponte. Tra le esposizioni in programma, ci sono diverse che attirano l’attenzione dei visitatori e degli appassionati d’arte. Le mostre spaziano tra diversi stili e periodi, offrendo un’ampia varietà di esperienze culturali da scoprire nel corso del mese.

Sono ancora molte le mostre a Milano e dintorni che vale assolutamente la pena di visitare nei giorni di ponte e in tutto il mese di maggio. In questo articolo segnaliamo le cinque più importanti scelte per voi da non perdere anche questo mese.1. GastelGastelFino al 26 luglio Palazzo Citterio.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate 5 grandi mostre da non perdere a Milano nel mese di marzoSono ancora molte le mostre a Milano e dintorni che vale assolutamente la pena di visitare a marzo anche durante il weekend. Leggi anche: Milano Live: tutti i concerti da non perdere nel mese di Maggio a Milano Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le 17 installazioni più belle da vedere alla Milano Design Week 2026 secondo AD, date e location; I Décollage di Mimmo Rotella e l'Anacronismo di Carlo Maria Mariani guidano le scoperte di questa Settimana; Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 24 al 26 aprile: tutti gli eventi; Le mostre da vedere al Fuorisalone di Milano 2026. 5 grandi mostre da non perdere nel mese di maggio a MilanoFino al 26 luglio Palazzo Citterio ospita la mostra dedicata a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea, e alla sua parabola artistica. La mostra, curata da Uberto Frigerio, rea ... milanotoday.it Milano si illumina di arte e design: le mostre da vedere durante Miart e Salone del MobileDalle grandi retrospettive ai progetti sperimentali: al via un palinsesto di iniziative all'insegna della creatività ... living.corriere.it MERCATO OLIMPIA MILANO Su Repubblica un lungo riepilogo della situazione dell'Olimpia che verrà. Gli occhi su Alessandro Pajola, i rinnovi di Shields, Brooks e LeDay. E le caselle ancora da riempire. - facebook.com facebook Sugli spalti dell'Arena Civica di Milano per seguire la finale di Coppa Italia della nostra U20 x.com