Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso in Cassazione per impedire la diffusione di alcuni libri e brani musicali ad Alfredo Cospito. La decisione riguarda il tentativo di bloccare la distribuzione di questi materiali all’interno del carcere, in relazione alle restrizioni applicate a suo carico. La questione coinvolge la sospensione di alcune attività culturali e di comunicazione, in attesa di una decisione definitiva sulla validità del provvedimento.

? Cosa sapere Il Ministero della Giustizia ricorre in Cassazione per bloccare libri e musica ad Alfredo Cospito.. La decisione sospende l'accesso ai materiali culturali autorizzati dal tribunale di sorveglianza a Sassari.. Il Ministero della Giustizia e il DAP hanno presentato ricorso in Cassazione per bloccare la consegna di libri e musica all’anarchico Alfredo Cospito, attualmente detenuto nel carcere di Sassari sotto il regime del 41 bis. La decisione arriva dopo il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva invece autorizzato l’accesso a determinati materiali culturali per il detenuto. In questo momento di stallo giuridico, Cospito non può consultare i testi richiesti né ascoltare le tracce musicali selezionate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cospito e il 41 bis: ricorso in Cassazione blocca libri e musica

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