41 bis confermato per galdieri la cassazione chiude ogni spiraglio

La Cassazione ha confermato il regime di carcere duro per Pasquale Galdieri, noto come “Milord” e considerato il leader del Nuovo Clan Partenio. La decisione chiude ogni possibilità di riduzione o modifica della misura restrittiva. Galdieri rimarrà quindi in regime di 41 bis, senza sconti o aperture. La pronuncia della Corte Suprema di Cassazione rappresenta l’ultimo step nel procedimento giudiziario riguardante la sua detenzione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nessuno sconto e nessuna apertura. Pasquale Galdieri, c onosciuto negli ambienti criminali come “Milord” e ritenuto il vertice del Nuovo Clan Partenio, continuerà a essere detenuto al regime del 41 bis. La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la proroga del carcere duro disposta dal Ministero della Giustizia, confermando integralmente le valutazioni già espresse dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Alla base della decisione vi è il consolidamento della posizione giudiziaria di Galdieri, condannato in via definitiva per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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