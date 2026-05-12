Aeroporti di Puglia ' modello' per il Piano nazionale 26-35 il ' Gino Lisa' tra gli scali di interesse nazionale | Orgogliosi
Gli aeroporti di Puglia sono stati inseriti come esempio nel Piano nazionale 26-35, con tutti gli scali pugliesi riconosciuti per le proprie caratteristiche specifiche. In particolare, l'aeroporto 'Gino Lisa' è stato riqualificato tra gli scali di interesse, rispetto a una precedente classificazione del 2015. La valorizzazione di queste infrastrutture è stata ufficializzata attraverso questa recente pianificazione nazionale.
Aeroporti di Puglia 'modello' per il Piano nazionale 26-35, con tutti gli scali pugliesi premiati per la propria peculiarità e il 'Gino Lisa' recuperato tra gli scali di interesse rispetto al precedente del 2015.E' quanto emerso dalla presentazione del nuovo Piano Nazionale Aeroporti 2026-2035.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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