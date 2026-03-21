Tutte allineate sui capi a righe giusti da puntare ora

Quest’anno le righe sono protagoniste nelle collezioni primaverili, sostituendo le semplici decorazioni con capi che si distinguono per linee nette e disegni ben definiti. Le tendenze di stagione vedono i modelli a righe presenti su diverse tipologie di abbigliamento, diventando un elemento centrale del guardaroba. Le linee verticali e orizzontali si affiancano in vari stili e colori, attirando l’attenzione sui nuovi capi di stagione.

A primavera tornano sempre. Ma quest’anno le righe non si limitano a fare da comparsa nel guardaroba della bella stagione: si prendono la scena. Dalla polo all’abito in maglia, passando per top, gonne e cardigan, la fantasia più classica si rinnova con un twist inedito. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Leggi anche › Raffinatezza multicolor. Il maglione a righe accende gli outfit dell’Inverno 2026 Meno marinière à la Parisienne, più attitudine personale: si indossano con colori pieni e vitaminici, si mescolano a dettagli ladylike, si alleggeriscono con proporzioni rilassate. Il risultato? Una femminilità vivace, spontanea, decisamente senza regole. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Tutte allineate sui capi a righe giusti da puntare ora Articoli correlati Leggi anche: Non solo Vergara: da Bernasconi a Pisilli, la Serie A ricomincia a puntare sui giovani Vannacci rompe le righe, il generale molla Salvini e salta giù dal Carroccio: pronto il suo nuovo partito, Matteo lo attacca sui social. E ora la Lega rischia di sparire in ToscanaTra le sue tante relazioni lampo, Matteo Salvini potrà ora aggiungere anche il matrimonio con il generale fan della X Mas, Roberto Vannacci.