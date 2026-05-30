Prove per parata 2 giugno a Roma cavalli della polizia in fuga spaventati da fuochi d’artificio i VIDEO dell’inseguimento

Notizia in breve

I cavalli della polizia sono scappati durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma, nelle vicinanze delle Terme di Caracalla. I cavalli sono stati spaventati dai fuochi d’artificio e sono fuggiti, dando luogo a un inseguimento. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte, mentre i reparti a cavallo erano stati radunati in vista delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Sono stati diffusi video dell’inseguimento.