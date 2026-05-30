Prove per parata 2 giugno a Roma cavalli della polizia in fuga spaventati da fuochi d’artificio i VIDEO dell’inseguimento
I cavalli della polizia sono scappati durante le prove per la parata del 2 giugno a Roma, nelle vicinanze delle Terme di Caracalla. I cavalli sono stati spaventati dai fuochi d’artificio e sono fuggiti, dando luogo a un inseguimento. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte, mentre i reparti a cavallo erano stati radunati in vista delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Sono stati diffusi video dell’inseguimento.
Tutto è accaduto poco prima della mezzanotte nell’area delle Terme di Caracalla, dove i reparti a cavallo erano stati radunati in vista delle celebrazioni della Festa della Repubblica. Secondo le prime ricostruzioni, alcuni fuochi d’artificio esplosi improvvisamente nei dintorni avrebbero spaventato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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