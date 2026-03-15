Coppia di giovani aggredita nei pressi di un noto locale | corsa in ospedale

Una coppia di giovani, un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 18 anni, è stata aggredita nei pressi di un noto locale in via dell’Aeronautica a Pomigliano d'Arco. I carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti sul posto e hanno soccorso i due feriti che sono stati trasportati in ospedale. L'episodio è avvenuto nelle vicinanze del locale, senza ulteriori dettagli sulle circostanze.

I carabinieri di Castello di Cisterna sono intervenuti presso un locale in via dell’Aeronautica a Pomigliano d'Arco per un 19enne e una 18enne feriti. Il primo è stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro. È ricoverato in prognosi riservata all’ospedale del Mare, ma non è in pericolo di vita. La giovane, invece, è ricoverata presso l’ospedale di Nola per una ferita da arma da taglio alla natica sinistra. Anche lei non è in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri per chiarire la dinamica e individuare i responsabili. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Articoli correlati Coppia di fidanzati beccati a spacciare nei pressi della stazione: arrestatiLa polizia ha arrestato due fidanzati di 27 e 22 anni, entrambi di Trecastagni, sorpresi a spacciare droga nei pressi della stazione centrale. Giugliano, armati di pistola tentano rapina nei pressi dello stadio: coppia riesce a fuggireMomenti di paura nella serata di ieri, lunedì 9 febbraio, a Giugliano, nei pressi dello stadio, dove una coppia è stata vittima di un tentativo di... Approfondimenti e contenuti su Coppia di giovani aggredita nei pressi... Temi più discussi: Coppia aggredita in strada: colpito al volto un ragazzo, rubati i cellulari; Coppia aggredita all'ingresso del parco Querini, lite animata vicino alla stazione: sul posto carabinieri e polizia, indagini in corso; Gang al Terminal bus, egiziano condannato per aggressione e rapina; Schianto nella notte contro un'auto in sosta, poi l'aggressione alla polizia locale: giovane nei guai. Coppia di giovani turisti aggredita per rapina in centro a RomaNotte di violenza per una coppia di giovani turisti tedeschi, che sono stati aggrediti da tre persone a scopo di rapina in pieno centro a Roma. La ragazza è stata anche molestata sessualmente. Uno dei ... ansa.it Roma, coppia di turisti aggredita e rapinata in centro da tre nordafricani: un arrestoAttimi di terrore in centro a Roma. Una coppia di turisti tedeschi, un uomo e una donna, è stata aggredita a scopo di rapina nei pressi di Largo Torre Argentina. Tre uomini, presumibilmente ... iltempo.it Una coppia è stata arrestata dai carabinieri del Nucleo investigativo di Roma con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia della donna e dei nipotini di 5 e 8 anni facebook COBOLLI E BENCIC CAMPIONI A INDIAN WELLS La coppia italo-svizzera ha superato in finale le teste di serie numero 1, Gabriela Dabrowski e Lloyd Glasspool, con il punteggio di 6-3, 2-6, 10-7. Nel primo set è bastato un break a Cobolli-Bencic per port x.com