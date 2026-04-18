Un uomo di 55 anni è stato allontanato da un bar di Ancona dopo aver causato tensioni all’interno del locale. Secondo quanto riportato, l’uomo ha rivolto insulti e minacce ai presenti e al personale, manifestando un comportamento alterato. La situazione è stata gestita dalle forze dell’ordine che hanno adottato un provvedimento nei suoi confronti. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Un 55enne italiano è stato allontanato dal capoluogo marchigiano con un foglio di via obbligatorio dopo aver arrecato disturbo e minacciato clienti e personale di un locale. Il provvedimento, emesso dal Questore, è stato adottato per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, a seguito di comportamenti aggressivi e contrari alla pubblica decenza. L'intervento ad Ancona I fatti: disturbo e minacce in un locale Comportamento aggressivo verso la Polizia Precedenti e motivazioni del foglio di via L’intervento ad Ancona Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha firmato un foglio di via obbligatorio nei confronti di un uomo di 55 anni, di nazionalità italiana.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tensioni in un bar di Ancona, 55enne ubriaco minaccia e insulta i clienti e il personale: il provvedimento

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