30^ Festa del Volontariato a Sestri Ponente con spettacoli giochi gastronomia e progetti solidali

Notizia in breve

La 30ª Festa del Volontariato si terrà da venerdì 5 a domenica 7 giugno in piazza Tazzoli a Sestri Ponente. La manifestazione, avviata nel 1996, si svolge quest'anno per la prima volta nel nuovo spazio. Durante l'evento, sono previsti spettacoli, giochi, attività gastronomiche e progetti di solidarietà. La festa, che si tiene ormai da oltre vent'anni, è dedicata alla promozione del volontariato locale.