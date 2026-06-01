30^ Festa del Volontariato a Sestri Ponente con spettacoli giochi gastronomia e progetti solidali
La 30ª Festa del Volontariato si terrà da venerdì 5 a domenica 7 giugno in piazza Tazzoli a Sestri Ponente. La manifestazione, avviata nel 1996, si svolge quest'anno per la prima volta nel nuovo spazio. Durante l'evento, sono previsti spettacoli, giochi, attività gastronomiche e progetti di solidarietà. La festa, che si tiene ormai da oltre vent'anni, è dedicata alla promozione del volontariato locale.
Da venerdì 5 a domenica 7 giugno si svolgerà in piazza Tazzoli a Sestri Ponente la 30^ edizione della Festa del Volontariato, iniziata nel 1996 sul piazzale della Chiesa di San Nicola e dal 1997 al 2019 nell' area ex Corderia.Non solo musica, spettacoli, buon cibo, giochi per tutte le età, ma. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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