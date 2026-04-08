A Sestri Levante torna la Fiera Primaverile con gastronomia giochi di una volta e negozi aperti

A Sestri Levante domenica 12 aprile si svolgerà nuovamente la Fiera Primaverile, evento che lo scorso anno ha riscosso grande partecipazione. La manifestazione prevede bancarelle di gastronomia, giochi tradizionali e negozi aperti, offrendo ai visitatori l’opportunità di trascorrere una giornata all’aperto. L’iniziativa coinvolge diverse vie della città e si inserisce nella programmazione delle attività primaverili.

Dopo il successo dello scorso anno, domenica 12 aprile torna la Fiera Primaverile di Sestri Levante, un appuntamento atteso che anima la città con colori, profumi e tante occasioni da vivere la città all’aria aperta.Lungo la via si rinnova l’offerta di qualità con articoli per la casa e la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

La magia torna a splendere con il Fantasy Music Academy: aperti i casting per l’attesissimo sequel “C’era una volta – Parte 2”Il silenzio sta per spezzarsi ancora una volta per lasciare spazio a un canto che promette di incantare il cuore del pubblico sannita, segnando il...

Sbarazzo a Sestri Levante: due giornate di shopping con tante offerte specialiNuovo appuntamento con lo Sbarazzo a Sestri Levante: sabato 7 e domenica 8 febbraio, in arrivo due giornate di shopping invernale nel centro con i...

Temi più discussi: Sestri Levante Wine Festival; Il DealDay arriva a Sestri Levante con moda, handmade, food & drink, musica e tattoo; Nuovo divieto a Sestri Levante: 'Vietato arrampicarsi sugli alberi'; Sestri Levante, aggressione davanti alla stazione: ferito rischia l'occhio.

Andersen Festival: Sestri Levante torna capitale narrazioneUna casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e peccati ... quotidiano.net

Andersen Festival, Sestri Levante torna la capitale della narrazione: la 28ª edizione a Sestri Levante dal 5 all'8 giugnoIl conto alla rovescia è agli sgoccioli: mancano solo 48 ore all’inizio della 28ª edizione dell’Andersen Festival, in programma dal 5 all’8 giugno 2025 a Sestri Levante, e l’attesa è alle stelle. Per ... ilmessaggero.it

L'importanza dei donatori di sangue celebrata con una statua dall'AVIS di Sestri Levante x.com

Nessun sognatore è troppo piccolo... Nessun sogno è troppo grande... A domani buonanotte e sogni d'oro La Statua del Pescatorello Baia del Silenzio Sestri Levante Genova - facebook.com facebook