23enne tenta il suicidio nell' ex centro commerciale Orceana Park di Orzinuovi l' epilogo della vicenda
Una donna di 23 anni è stata salvata dai Carabinieri all’interno dell’ex centro commerciale Orceana Park di Orzinuovi, dopo che era stata segnalata una sua intenzione di togliersi la vita. I militari sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a fermarla prima che potesse portare a termine il gesto. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.
Una giovane donna è stata salvata in extremis dopo che, nella tarda serata di ieri, è stata trovata in procinto di compiere un gesto estremo presso l’ex centro commerciale Orceana Park di Orzinuovi (Brescia). L’intervento tempestivo dei Carabinieri, allertati da una chiamata al 112, ha permesso di evitare il peggio. La ragazza, una 23enne, è stata affidata alle cure dei sanitari per le valutazioni del caso. L'intervento a Orzinuovi L'arrivo sul posto e la delicata operazione di salvataggio La messa in sicurezza e l'affidamento ai sanitari Il ruolo fondamentale della collaborazione tra forze dell'ordine e sanitari... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Si parla di: 23enne salvata dai Carabinieri sul tetto dell’ex Orceana Park; Minaccia di lanciarsi da un tetto a Orzinuovi, salvata 23enne.