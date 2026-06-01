23enne tenta il suicidio nell' ex centro commerciale Orceana Park di Orzinuovi l' epilogo della vicenda

Notizia in breve

Una donna di 23 anni è stata salvata dai Carabinieri all’interno dell’ex centro commerciale Orceana Park di Orzinuovi, dopo che era stata segnalata una sua intenzione di togliersi la vita. I militari sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a fermarla prima che potesse portare a termine il gesto. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.