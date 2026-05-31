Orzinuovi corsa tra le macerie | salvata una 23enne all’Orceana Park

Notizia in breve

Una ragazza di 23 anni è stata salvata all’interno di un edificio crollato in un parco a Orzinuovi. I carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a raggiungerla tra le macerie. Durante i circa 40 minuti di telefonata con la centrale operativa, sono state fornite indicazioni e supporto per agevolare il salvataggio. Le forze dell’ordine hanno coordinato le operazioni per estrarla in sicurezza. Nessuna altra persona è stata segnalata come coinvolta.