Orzinuovi corsa tra le macerie | salvata una 23enne all’Orceana Park
Una ragazza di 23 anni è stata salvata all’interno di un edificio crollato in un parco a Orzinuovi. I carabinieri sono intervenuti e sono riusciti a raggiungerla tra le macerie. Durante i circa 40 minuti di telefonata con la centrale operativa, sono state fornite indicazioni e supporto per agevolare il salvataggio. Le forze dell’ordine hanno coordinato le operazioni per estrarla in sicurezza. Nessuna altra persona è stata segnalata come coinvolta.
? Domande chiave Come hanno fatto i carabinieri a raggiungerla tra le macerie?. Cosa è successo durante i 40 minuti di telefonata con la centrale?. Perché l'accesso all'ex centro commerciale è stato così semplice?. Quali rischi strutturali hanno reso il salvataggio sul quarto piano critico?.? In Breve Dialogo telefonico di 40 minuti con la centrale di Verolanuova per stabilizzare la ragazza.. Carabinieri di Manerbio raggiungono il quarto piano superando recinzioni e macerie strutturali.. Soccorso al quarto piano a 15 metri d'altezza con successivo trasporto all'ospedale di Iseo.. Pericoli strutturali dell'ex Orceana Park evidenziati dalla facilità di accesso tramite varchi danneggiati. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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