Festa della Repubblica tutti gli eventi in programma ad Ancona Spicca una mostra al Museo Spazio Presente
In occasione dell’ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica, il Museo Spazio Presente ospiterà una mostra dedicata all’evento. La Prefettura di Ancona ha organizzato questa iniziativa in collaborazione con il Comune, insieme a diverse altre manifestazioni programmate in città.
ANCONA – Per celebrare l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica, la Prefettura di Ancona ha programmato una serie di iniziative celebrative in collaborazione con il Comune di Ancona.Lunedì 1 giugno, alle 11 in prefettura si terrà la consegna delle Onorificenze “Al Merito della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Notizie e thread social correlati
Dopolavoro ferroviario di Ancona, 100 anni di arte e storia in mostra al Museo Spazio PresenteIn occasione del centenario del Dopolavoro Ferroviario di Ancona, è stata inaugurata una mostra intitolata “L'Arte nel Dopolavoro Ferroviario” presso...
Festa della Resistenza, IV edizione: tutti gli eventi in programma a RomaDal 23 al 26 aprile, Roma ospita la quarta edizione della Festa della Resistenza, un evento promosso dall'amministrazione comunale.
Temi più discussi: La Rai celebra gli 80 anni della Repubblica italiana; 2 Giugno. Milano celebra l'80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana; Festa della Repubblica; Festa della Repubblica: 80esimo anniversario con parata e frecce tricolori nei cieli di Roma.
28/5/26. CHIOGGIA CELEBRA LA FESTA DELLA REPUBBLICA E I NEODICIOTTENNI: inizio ore 10 in Piazza Vigo,alzabandiera,Messa alle 11 a S.Giacomo; h12:la Costituzione ai neo18enni in auditorium;h21 apertura del Municipio a tutti con diretta su Rai 1 x.com
In occasione della Festa della Repubblica Italiana di martedì 2 giugno, tutti gli uffici di Confartigianato Imprese Verona ed UPA Servizi saranno chiusi anche nella giornata di lunedì 1° giugno, per tornare operativi a partire da mercoledì 3 giugno #Intelli facebook
Risultati della Festa di Visione Pre-concorso della Comunità 2026 reddit
Festa della Repubblica, cambia il palinsesto Rai: dove vedere la parata del 2 giugno in tvFesta della Repubblica, cambia il palinsesto Rai: dove vedere la parata del 2 giugno in tv e tutti gli altri programmi per la festività ... dilei.it
Festa della Repubblica: il popolo della pace in piazza in tutta Italia. Si parte oggi con la fiaccolata di Verona, con il sindaco Tommasi e il vescovo PompiliDi fronte alla corsa al riarmo che sta travolgendo l’Europa, la società civile italiana si mobilita per gli 80 anni della Repubblica Italiana con una grande mobilitazione che si terrà in tutta Ita ... agensir.it