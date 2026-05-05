Il Presidente della Repubblica ha incontrato al Quirinale le squadre italiane vincitrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. La visita si è svolta in occasione dei successi ottenuti dal tennis nazionale, con il riconoscimento ufficiale delle imprese sportive. Durante l'incontro sono stati presenti gli atleti e i dirigenti delle squadre, che hanno ricevuto un saluto istituzionale per i risultati conseguiti nel circuito internazionale.

Qual è l’Impatto reale dell’Intelligenza Artificiale nel Marketing? Gli scenari raccontati a Megatrends 2026 Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero Il Presidente della Repubblica ha ricevuto ufficialmente le squadre azzurre trionfatrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup per celebrare i risultati inimmaginabili raggiunti dal tennis italiano e omaggiare atleti divenuti modello di lealtà, impegno e serietà per tutto il Paese. L’incontro si è tenuto presso il Palazzo del Quirinale, a Roma, il 4 maggio 2026. Ieri il Palazzo del Quirinale ha aperto le sue prestigiose porte per celebrare uno dei periodi più fulgidi nella storia dello sport azzurro, accogliendo le squadre trionfatrici nella Coppa Davis e nella Billie Jean King Cup.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - L’Italia del Tennis incontra Mattarella al Quirinale

Dalle Olimpiadi al Quirinale - Orgoglio e valori dello sport

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