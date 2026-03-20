Ogni diligenza è legittima | la Corte Costituzionale boccia i dubbi sulla legge sulle armi

La Corte costituzionale italiana ha stabilito che la normativa che impone ai possessori di armi di custodirle «con ogni diligenza» è legittima. La decisione riguarda una norma che richiede ai detentori di armi di adottare tutte le precauzioni necessarie per la conservazione. La pronuncia si riferisce alla validità di questa disposizione nel quadro delle leggi vigenti.

La Corte costituzionale italiana ha deciso se è legittima o no una norma che obbliga chi possiede armi a custodirle «con ogni diligenza», ovvero con tutte le attenzioni possibili. Per la Consulta è ripresa riprende la descrizione della fattispecie colposa come delineata dall’ articolo 43 del codice penale, richiamando il concetto di diligenza, implicato in tutte le fattispecie criminose punibili a titolo di colpa. Senza entrare quindi in precisazioni facendo di fatto diventare ogni diligenza possibile legittima. Se uno deve esser diligente l’attuale legge parla chiaro. Il tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato i dubbi che tale norma, relativa all’ articolo 20 della legge 110 (norme sul controllo di armi, munizioni ed esplosivi), fosse troppo vaga. 🔗 Leggi su Open.online

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