Violenza sessuale e consenso nuovo rinvio per la legge Ma Forza Italia ora apre alla mediazione e anche i Cinque stelle ci pensano

Il disegno di legge sulla violenza sessuale e il consenso è stato nuovamente rinviato in commissione Giustizia al Senato, senza che si siano registrati sviluppi concreti. Nel frattempo, alcuni esponenti di Forza Italia hanno espresso disponibilità a valutare forme di mediazione, e anche i Cinque Stelle stanno considerando questa possibilità. La discussione sulle norme legate a questi temi resta aperta, senza una data certa per il prossimo intervento.

Il ddl sulla violenza sessuale resta fermo in commissione Giustizia al Senato, ma il tavolo ancora non salta. Il comitato ristretto convocato oggi dalla relatrice Giulia Bongiorno per cercare una mediazione si è chiuso con un nuovo rinvio di quindici giorni. In ballo c’è una sola proposta: quella della senatrice Julia Unterberger, gruppo per le Autonomie, arrivata alla terza versione dopo settimane di stallo tra maggioranza e opposizioni. Bongiorno vorrebbe uscire dal vicolo cieco in cui si è infilato il centrodestra dopo aver modificato il ddl sul «consenso libero e attuale», che aveva già incassato il sì bipartisan alla Camera, in favore di un nuovo testo più stringente basato sulla «volontà contraria».🔗 Leggi su Open.online

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La nota della Direzione provinciale di Forza Italia - facebook.com facebook

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