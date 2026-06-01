Il 2 giugno il presidente ha ricordato che la Repubblica nacque grazie a un’ampia partecipazione popolare, con un voto che segnò una svolta dopo il ventennio fascista. Durante il processo costituente, il popolo italiano si recò alle urne con grande partecipazione e compostezza per decidere l’ordinamento dello Stato e scegliere i membri dell’Assemblea costituente.

“La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia. Ne fu protagonista il popolo italiano che affluì con straordinaria partecipazione e compostezza ai seggi, per la scelta dell’ordinamento dello Stato e l’elezione dell’Assemblea costituente. Ne furono protagoniste, in particolare, le donne, chiamate per la prima volta alle urne nella storia d’Italia, per le elezioni amministrative nel corso di quell’anno e per le consultazioni del 2 giugno”. Così nel primo messaggio in occasione della festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella, rivolgendosi ai Prefetti, ha voluto ricordare il voto referendario che sancì il passaggio, dopo gli anni bui delle guerre, da Monarchia e Repubblica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - 2 giugno, Mattarella: “Repubblica nata da un corale e sincero esercizio di democrazia, il voto segnò una svolta dopo il ventennio fascista”

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