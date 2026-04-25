25 aprile Mattarella | La Repubblica è nata per redimere chi aveva scelto il partito alla Patria Sindaci contestati a Bologna e Palermo

Il 25 aprile si è aperto con le celebrazioni della Festa della Liberazione, a cui ha partecipato il presidente della Repubblica. Dopo aver reso omaggio all’Altare della Patria e ai caduti per la liberazione, ha ricordato che la Repubblica è nata per redimere chi aveva scelto il partito rispetto alla Patria. Nelle stesse ore, sono stati contestati alcuni sindaci nelle città di Bologna e Palermo.

Il 25 aprile, con la Festa della Liberazione, è iniziato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio all’Altare della Patria al milite ignoto e a tutti i caduti per la liberazione, deponendo una corona d’alloro in occasione delle celebrazioni. La cerimonia ha dato il via ufficiale alle commemorazioni per l’ 81° anniversario della Liberazione. Terminata la cerimonia, il capo dello Stato è partito per San Severino Marche, città scelta quest’anno per la commemorazione ufficiale, fedele al suo ormai tradizionale pellegrinaggio della Memoria. Tanti i cortei in tutte le città italiane, da Milano a Bologna, con i leader dei vari partiti sparsi per il Paese.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate 25 aprile, Mattarella all’Altare della Patria con Meloni e Crosetto. Sindaci contestati a Bologna e PalermoIl 25 aprile, con la Festa della Liberazione, è iniziato con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio all’Altare della Patria... Mattarella, la Repubblica nata per redimere l'onta dei collaborazionistiLa Repubblica è "nata ottant'anni or sono, dalla libera scelta delle cittadine e dei cittadini italiani, solennemente sanzionata dal referendum... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: 25 Aprile, Mattarella: La legge del più forte genera barbarie; 25 aprile, Mattarella: Il prevalere della legge del più forte crea barbarie in vita internazionale; Il 25 aprile di Sergio Mattarella: ecco perché il presidente della Repubblica sarà a San Severino Marche; 25 aprile, perché il presidente Mattarella ha scelto San Severino Marche. 25 aprile, il presidente Sergio Mattarella: Resistenza atto di nascita della democrazia. Meloni: ci ritroviamo nelle sue paroleIl presidente della Repubblica in occasione dal 25 aprile: libertà e pace sono beni fragili. Dalla premier Giorgia Meloni prove di coesione nazionale ... milanofinanza.it 25 aprile, Mattarella a San Severino Marche. Omaggio ai caduti all'Altare della PatriaLeggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Mattarella depone una corona d'alloro all'Altare della Patria. DIRETTA ... tg24.sky.it Corriere della Sera. . Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio, all'Altare della Patria, al milite ignoto e a tutti i caduti per la Liberazione, deponendo una corona d'alloro, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Il Capo dello Stato e - facebook.com facebook Mattarella e Meloni all'Altare della Patria per l'anniversario della Liberazione x.com