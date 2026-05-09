80 anni del Referendum | la memoria della Repubblica a Vittorio Veneto
A ottant’anni dal referendum istituzionale, si rinnovano le riflessioni sulla nascita della Repubblica e sul ruolo delle donne nel processo di stesura della Costituzione. Durante le recenti celebrazioni a Vittorio Veneto, sono stati presentati documenti inediti provenienti dall’Archivio della Camera, che offrono nuovi spunti sulla partecipazione femminile e sui passaggi storici che hanno portato alla creazione della Carta fondamentale.
? Punti chiave Come hanno influenzato le donne la stesura della nostra Costituzione?. Quali documenti inediti sono stati estratti dall'Archivio della Camera?. Perché il ruolo delle Regioni è centrale in questo anniversario?. Dove si svolgeranno gli incontri tra accademici e istituzioni?.? In Breve Convegno a Vittorio Veneto il 14 maggio e a Treviso il 15 maggio.. Relatori De Nardi, Malo, Padoan, Falconi e Massa analizzano la storia repubblicana.. Mostra documentale presso la chiesa di San Paoletto il 17 maggio alle 17:30.. Spettacolo conclusivo in Piazza Minucci programmato per il 5 giugno.. Il 14 maggio prossimo, alle ore 9, il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto ospiterà l’apertura del convegno scientifico che segna l’inizio delle celebrazioni per gli ottant’anni del referendum che portò la italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu
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