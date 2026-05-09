80 anni del Referendum | la memoria della Repubblica a Vittorio Veneto

A ottant’anni dal referendum istituzionale, si rinnovano le riflessioni sulla nascita della Repubblica e sul ruolo delle donne nel processo di stesura della Costituzione. Durante le recenti celebrazioni a Vittorio Veneto, sono stati presentati documenti inediti provenienti dall’Archivio della Camera, che offrono nuovi spunti sulla partecipazione femminile e sui passaggi storici che hanno portato alla creazione della Carta fondamentale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui