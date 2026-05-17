A Roma, una bambina malata di tumore ha fatto il suo ingresso in un evento sportivo, ricevendo i fiori dal tennista Darderi e partecipando a un momento simbolico con Sinner, che ha lanciato una monetina. La bambina, di nome Sofia, è stata coinvolta in diverse occasioni durante la giornata, tra cui un invito ufficiale della Federazione Italiana Tennis e momenti di emozione condivisi con gli atleti. La sua presenza ha suscitato reazioni di entusiasmo tra il pubblico presente.

A volte, quello che fa la differenza è sfruttare un'occasione. Per fare un bel gesto, per regalare un sorriso. Ed è quello che è successo alla piccola Sofia, la bambina che per errore, divorato dalla tensione, Luciano Darderi non aveva preso per mano entrando in campo in semifinale contro Casper Ruud. Una distrazione a cui l'azzurro ha prontamente riparato con scuse e un mazzo di fiori. Ma oggi gli organizzatori hanno fatto ancora meglio. Sofia, che è in cura presso il reparto oncologico di un ospedale di Roma, come tutti i bambini che accompagnano in campo i giocatori (iniziativa della Federazione) è scesa in campo con Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla mano mancata di Darderi al lancio della monetina con Sinner: la piccola Sofia emoziona Roma

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