Il Capo dello Stato ha scritto ai Prefetti italiani in occasione del 2 giugno, sottolineando che la Repubblica è nata da un esercizio collettivo di democrazia. La lettera evidenzia il ruolo dei Prefetti nel rappresentare lo Stato e nel mantenere il rispetto delle regole durante questa giornata. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto completo del messaggio.

Il Capo dello Stato scrive ai Prefetti d'Italia in occasione del 2 giugno, ricordando la nascita della Repubblica e il primo voto delle donne In occasione del 2 giugno, Festa della Repubblica Italiana, il Presidente Sergio Mattarella ha inviato un messaggio ai Prefetti del Paese, ricordando l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - 2 giugno, la lettera di Mattarella ai Prefetti: "La Repubblica nacque da un corale e sincero esercizio di democrazia"

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