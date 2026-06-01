2 giugno ' i volti della Repubblica' | da Berrettini a Geppi Cucciari i vip celebrano il Paese

Da lapresse.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno, in occasione degli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ha promosso l’iniziativa “I volti della Repubblica”. L’obiettivo è invitare i cittadini a creare un breve video in cui condividono cosa rappresenta per loro la Repubblica. Tra i partecipanti ci sono personaggi pubblici, tra cui atleti e artisti. La campagna mira a raccogliere testimonianze personali sul significato della Repubblica italiana.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Per celebrare gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ha lanciato l’iniziativa “I volti della Repubblica“, con cui invita i cittadini a realizzare un breve video nel quale raccontare cosa rappresenta la Repubblica per ciascuno di loro. All’iniziativa hanno aderito già tanti personaggi celebri, del mondo dello sport e dello spettacolo. Tra loro Geppi Cucciari, Fabio Rovazzi, Sara Errani, Andrea Pennacchi e Matteo Berrettini. “L’idea è di suscitare un momento di riflessione sul senso della scelta repubblicana e della storia recente del nostro Paese – si legge sul sito della Presidenza della Repubblica -, coinvolgendo specialmente le... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Berrettini.

2 giugno i volti della repubblica da berrettini a geppi cucciari i vip celebrano il paese
© Lapresse.it - 2 giugno, 'i volti della Repubblica': da Berrettini a Geppi Cucciari, i vip celebrano il Paese
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Geppi Cucciari ha lasciato Un giorno da pecora?Negli ultimi giorni, Geppi Cucciari non è apparsa nella trasmissione radiofonica \

Leggi anche: Splendida Cornice, Willem Dafoe ospite da Geppi Cucciari stasera

geppi cucciari 2 giugno i voltiDa Geppi Cucciari a Matteo Berrettini, gli auguri per gli ottanta anni della RepubblicaIn occasione degli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ha lanciato un'iniziativa rivolta a tutti i cittadini e le cittadine, chiamati a raccontare in un breve video sullo smartphone cosa rappresent ... repubblica.it

2 giugno, 'i volti della Repubblica': da Berrettini a Geppi Cucciari, i vip celebrano il Paese(LaPresse) Per celebrare gli 80 anni della Repubblica, il Quirinale ha lanciato l'iniziativa I volti della Repubblica, con cui invita i cittadini a realizzare un breve video nel quale raccontare ... stream24.ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web