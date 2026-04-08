In questi giorni Geppi Cucciari non compare più a Un giorno da pecora, la conduttrice ha lasciato la trasmissione per dedicarsi ad un progetto cinematografico E’ da tempo che non si vede piùGeppi CucciariadUn giorno da pecora,il programma di Radio 2, al suo posto,al fianco di Giorgio Lauro, c’è Nancy Brilli. L’attrice ha preso le sue veci nella conduzione della trasmissione radiofonica. Geppi Cucciariattualmente è impegnata alla conduzione diSplendida Cornice, ogni giovedì in diretta su Rai 3. il suo programma raggiunge ad ogni puntata un grande successo, oscillando tra il 6 e l’8% di share. Un piccolo gioiellino della televisione a cui la stessa conduttrice tiene moltissimo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Geppi Cucciari ha lasciato Un giorno da pecora?

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“Giorgia Meloni è sexy, è una piccola Ornella Muti, ha un visino dolce”: Lory Del Santo senza freni a “Un Giorno da Pecora”Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani si recheranno alle urne per esprimere il proprio voto per il referendum sulla giustizia.

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Parole che uccidono, parole che salvano. Il monologo di Geppi Cucciari contro il linguaggio dell’odio: abbiamo insegnato ai ragazzi che vince il più prepotente, ma non è cosìNella puntata di Splendida Cornice, il programma di Rai Tre condotto da Geppi Cucciari, è andato in scena un momento di rara intensità. orizzontescuola.it