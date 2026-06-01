Un 18enne ha evitato il carcere dopo aver aggredito un’insegnante in una scuola di Dundee. L'aggressione ha provocato cicatrici permanenti alla vittima, che non ha potuto riprendere il lavoro. La violenza si è verificata presso la St Paul’s Academy e ha causato danni fisici duraturi alla donna. Il giovane è stato giudicato e condannato senza la detenzione.

Il diciottenne Kieran Matthew ha evitato la detenzione dopo aver aggredito violentemente la sua insegnante, Carol Shaw, alla St Paul’s Academy di Dundee, un’aggressione che le ha lasciato cicatrici permanenti e l’ha resa incapace di tornare al lavoro. Il 22 marzo 2024, Matthew ha afferrato la signora Shaw con quella che i testimoni hanno descritto come una “presa da rugby”. Le ha sbattuto la testa contro il pavimento di cemento. La donna ha perso conoscenza, ha riportato una grave ferita alla testa e ha avuto bisogno di 10 punti di sutura per una profonda ferita a forma di Y sul cuoio capelluto. I medici hanno affermato che le lesioni avrebbero potuto essere fatali. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - 18enne che ha sfigurato un insegnante evita il carcere

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