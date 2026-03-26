Un ragazzo di 13 anni di Trescore ha scritto una lettera in cui afferma di non poter più vivere in quel modo e di aver deciso di uccidere la sua insegnante di francese. La comunicazione è stata trovata tra i suoi effetti personali dopo l'episodio nel quale ha ferito la docente con un coltello. Le autorità stanno indagando sulle motivazioni e sulle circostanze che hanno portato a questa azione.

«Non ho trovato il coraggio di uccidere mio padre. Sono giunto alla conclusione che non posso più vivere una vita così. Una vita piena di ingiustizie, mancanza di rispetto e banalità. Sono stanco di tutto questo, quindi ho deciso che la soluzione perfetta è prendere in mano la situazione. Ucciderò la mia insegnante di francese. La scelta non è casuale, è mirata. Le piace prendermi di mira, umiliarmi davanti a tutti, fare commenti cattivi, battute di cattivo gusto e giustificare la violenza contro di me anche quando sono chiaramente la vittima. Quando un ragazzino gracile mi ha dato un pugno, non ho reagito. Gli insegnanti non se ne sono nemmeno accorti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La lettera del ragazzo che ha accoltellato la sua insegnante: «Non posso più vivere una vita così, la soluzione perfetta è prendere in mano la situazione. Ucciderò la mia insegnante di francese»

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