Studente salvato da un docente a Bergamo | l’insegnante evita la tragedia in classe l’incontro in municipio per celebrare il gesto

Il 21 aprile, nel municipio di Bergamo, si è svolto un incontro tra le autorità cittadine e un insegnante dell’Itis Paleocapa, accompagnato dalla dirigente scolastica. La sindaca e l’assessora ai Servizi scolastici hanno partecipato all’evento, che ha celebrato un gesto di salvataggio compiuto dall’insegnante in una classe della scuola. L'incontro ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e scolastiche.