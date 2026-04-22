Studente salvato da un docente a Bergamo | l’insegnante evita la tragedia in classe l’incontro in municipio per celebrare il gesto
Il 21 aprile, nel municipio di Bergamo, si è svolto un incontro tra le autorità cittadine e un insegnante dell’Itis Paleocapa, accompagnato dalla dirigente scolastica. La sindaca e l’assessora ai Servizi scolastici hanno partecipato all’evento, che ha celebrato un gesto di salvataggio compiuto dall’insegnante in una classe della scuola. L'incontro ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali e scolastiche.
Il municipio di Bergamo ha ospitato il 21 aprile un incontro istituzionale di grande umanità. La sindaca Elena Carnevali e l'assessora ai Servizi scolastici Marzia Marchesi hanno accolto Salvatore Antonio Muzzupappa, docente dell'Itis Paleocapa, accompagnato dalla dirigente Annalisa Bonazzi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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