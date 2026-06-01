01 06 – Molotov contro l’abitazione di un cronista – Iran Trump invia una versione inasprita dell’accordo – Bezzecchi trionfa al Mugello
Un ordigno molotov è stato lanciato contro l’abitazione di un giornalista vicino a Vicenza. Le forze dell’ordine hanno trovato minacce scritte anche nei confronti di figure politiche e religiose. Nel frattempo, in Iran, è stato annunciato un rafforzamento dell’accordo internazionale, mentre negli sport il pilota ha vinto la gara al Mugello. Un altro episodio riguarda l’invio di una versione più dura di un accordo da parte di un rappresentante internazionale.
Home > Podcast > 0106 – Molotov contro l’abitazione di un cronista – Iran, Trump invia una versione inasprita dell’accordo – Bezzecchi trionfa al Mugello Molotov contro l’abitazione di un cronista con minacce anche a Meloni e a Don Patriecello vicino Vicenza. Trump ha inviato all’Iran una versione inasprita per un accordo. Teheran: “Nessuna fiducia in parole e promesse Usa”. Intanto Israele prende il castello dei Beaufort nel sud del Libano e issa la bandiera. Netanyahu: “No dato l’ordine all’Idf di ampliare l’operazione”. la Francia chiede riunione urgente del Consiglio Onu. MotoGp, Bezzecchi trionfa al Mugello poi l’abbraccio con Kimi Antonelli, due italiani sul tetto del mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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