01 06 – Molotov contro l’abitazione di un cronista – Iran Trump invia una versione inasprita dell’accordo – Bezzecchi trionfa al Mugello

Notizia in breve

Un ordigno molotov è stato lanciato contro l’abitazione di un giornalista vicino a Vicenza. Le forze dell’ordine hanno trovato minacce scritte anche nei confronti di figure politiche e religiose. Nel frattempo, in Iran, è stato annunciato un rafforzamento dell’accordo internazionale, mentre negli sport il pilota ha vinto la gara al Mugello. Un altro episodio riguarda l’invio di una versione più dura di un accordo da parte di un rappresentante internazionale.