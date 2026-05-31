Zverev ora o mai più

Da cms.ilmanifesto.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il tennista ha dichiarato che questa potrebbe essere l'ultima possibilità di vincere un titolo importante. Non ci saranno altre occasioni simili, e il tempo sta per scadere. Dopo il torneo di Parigi, non sarà possibile tornare indietro o ripetere l'opportunità. La stagione potrebbe rappresentare l'ultima chance concreta per ottenere un risultato significativo in carriera. Nessuna altra occasione si presenterà con questa chiarezza e urgenza.

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