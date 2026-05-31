Zverev ora o mai più

Il tennista ha dichiarato che questa potrebbe essere l'ultima possibilità di vincere un titolo importante. Non ci saranno altre occasioni simili, e il tempo sta per scadere. Dopo il torneo di Parigi, non sarà possibile tornare indietro o ripetere l'opportunità. La stagione potrebbe rappresentare l'ultima chance concreta per ottenere un risultato significativo in carriera. Nessuna altra occasione si presenterà con questa chiarezza e urgenza.

Fili d'erba Dopo anni di attese, occasioni mancate e finali perse, il numero tre del mondo si trova davanti a quella che assomiglia all’ultima vera chance di vincere uno Slam Fili d'erba Dopo anni di attese, occasioni mancate e finali perse, il numero tre del mondo si trova davanti a quella che assomiglia all’ultima vera chance di vincere uno Slam Più che the last dance, the last chance. Non ce ne saranno altre. Non così palesi. Ora o mai più. Non si potrà riavvolgere il nastro dopo Parigi. Provare a vincere per scrollarsi di dosso la fastidiosa etichetta di ex predestinato oppure scegliere di essere ricordato come il più forte giocatore al mondo a non aver mai vinto uno slam. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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