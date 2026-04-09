Ora o mai più

Il 10 aprile 2026 a Udine, si svolge un evento che ha attirato l’attenzione locale. Un intervento di un autore, Vincenzo Calafiore, ha suscitato discussioni tra i presenti. Durante il suo discorso ha citato un’immagine che richiama i ricordi di momenti di felicità passati. L’atmosfera è stata caratterizzata da un senso di urgenza nel pronunciare le parole “Ora, o mai più”.

! Vincenzo Calafiore 10 Aprile 2026 Udine F.V.G.Italy “ .ecco al mio finaco l’ombra di tutti i momenti di felicità. La dolorosa pena del ricordarsi, il feroce struggimento di sentirsi ancora uomo, che mi assale come feroce nemico nel momento in cui si sveglia la coscienza. Allora prendo la stilografica e il brogliaccio e scrivo quello che mai riuscirei dire a me stesso, a nessuno. “ Vincenzo Calafiore Molti anni dopo, dinanzi all’implacabile avanzare del tempo, mi rimane quello del ricordare. Non ricordo più quanti giri di boa abbia compiuto e non so se quello che presto andrò a compiere sia uno degli ultimi, ma poco importa. Quello che importa è il viaggio che è stato da me compiuto, soprattutto le mie impronte che sono rimaste impresse. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Leggi anche: Il mai più senza delle pulizie a casa è l’aspirapolvere senza sacco più venduto su Amazon. Ora costa la metà Giornata della Memoria: "Ora più che mai no alla guerra"Come ogni anno le cento torri si preparano a mettere in campo una ricca serie di iniziative in occasione della Giornata della memoria, grazie... ORA O MAI PIU