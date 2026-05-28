Ora più che mai con Jannik Sinner

Da thesocialpost.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente inaspettato ha coinvolto un giocatore di tennis di alto livello durante un torneo internazionale. L’atleta ha subito un infortunio durante il quarto set, costringendolo a ritirarsi dalla partita. La sospensione dello scontro si è verificata dopo che il medico ha diagnosticato un problema muscolare. La partita era in corso da circa due ore. La sconfitta ha rappresentato un duro colpo per il giocatore, che si era qualificato per il torneo con ottimi risultati nelle ultime settimane.

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Ci sono giorni in cui lo sport smette di essere soltanto sport e diventa una prova di lealtà. Non per chi scende in campo, ma per chi guarda, giudica, commenta, applaude quando tutto fila dritto e poi improvvisamente si ritrova davanti a una sconfitta che fa male. Quella di Jannik Sinner a Parigi è una di queste giornate. Una di quelle in cui il campione non va spiegato soltanto con il punteggio, ma difeso nella sua umanità. Perché è facile stare con Sinner quando vince, quando sembra una macchina perfetta, quando ogni colpo dà l’impressione di appartenere a un ordine superiore delle cose. È facile celebrarlo quando il tennis italiano vive attraverso di lui una stagione mai vista, quando il ragazzo silenzioso diventa simbolo, bandiera, certezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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