Zverev-De Jong | orario precedenti e dove vederla in tv

Da webmagazine24.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi, domenica 31 maggio, il tennista tedesco affronta Jesper de Jong negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

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(Adnkronos) – Caccia ai quarti per Alexander Zverev. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista tedesco sfida Jesper de Jong – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Zverev arriva dalla vittoria nell'ultimo turno contro Halys, mentre De Jong ha battuto, a sorpresa, Khachanov.  La sfida tra Zverev e De. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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