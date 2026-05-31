Zverev-De Jong | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, domenica 31 maggio, il tennista tedesco affronta Jesper de Jong negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv e streaming.

(Adnkronos) – Caccia ai quarti per Alexander Zverev. Oggi, domenica 31 maggio, il tennista tedesco sfida Jesper de Jong – in diretta tv e streaming – negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Zverev arriva dalla vittoria nell'ultimo turno contro Halys, mentre De Jong ha battuto, a sorpresa, Khachanov. La sfida tra Zverev e De. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Alexander Zverev vs Cristian Garin DRAMATIC ending | Monte-Carlo 2026 Match Highlights

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