Sinner-Zverev | orario precedenti e dove vederla in tv

Oggi, sabato 14 marzo, Jannik Sinner affronta Alexander Zverev nelle semifinali di Indian Wells. La partita si svolge al Masters 1000 americano e sarà trasmessa in diretta tv e streaming. Si tratta del penultimo match del torneo, con i due tennisti pronti a sfidarsi per accedere alla finale. La sfida si gioca in un contesto di grande attenzione mediatica.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo per le semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista azzurro sfida il tedesco Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Svrcina all'esordio, Shapovalov nel terzo turno, Fonseca agli ottavi e Tien nei quarti. Zverev invece ha eliminato Berrettini, Nakashima, Tiafoe e Fils. La sfida tra Sinner e Zverev è in programma oggi, sabato 14 marzo, con inizio alle 21.30 italiane. I due tennisti si sono affrontati in dieci precedenti, con Sinner avanti 6-4 nel parziale. Nell'ultima sfida tra i due, alle ultime Atp Finals di Torino, l'azzurro si è imposto in due set nella fase round robin. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Jannik Sinner sfiderà Alexander Zverev a Indian Wells questa sera, Sabato 14 Marzo, non prima delle 21:30 italiane! A seguire ci sarà l'altra semifinale maschile tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev (non prima delle 23 italiane). x.com