Il 31 maggio 2026, a Zinasco, un gruppo di ladri ha utilizzato un furgone come ariete per sfondare la porta a vetri di una tabaccheria. Dopo aver rotto l’ingresso, hanno caricato slot machine e cambiamonete sul veicolo senza danneggiarlo e sono fuggiti. La fuga si è conclusa senza che siano stati rintracciati o fermati.

Zinasco (Pavia), 31 maggio 2026 - Hanno usato il furgone come ariete, in retromarcia, sfondando la porta a vetri ma senza danneggiare il mezzo, sul quale hanno caricato l'ingombrante refurtiva e sono fuggiti riuscendo a dileguarsi nel nulla. I ladri hanno infatti portato via una slot e un cambiamonete, evidentemente interessati solo ai soldi contenuti, senza perdere tempo né ad aprirle sul posto né a cercare di prendere altro. La spaccata è stata messa a segno nella notte, verso le 4.30 di oggi, domenica 31 maggio, ai danni della tabaccheria Desa, in via Villani a Zinasco. I malviventi non si sono fatti scrupoli ad agire sulla strada principale che attraversa la frazione di Zinasco Vecchio, la Provinciale 193bis, quasi in corrispondenza di piazza Vittoria, a un orario nel quale però sapevano di trovare la zona deserta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Zinasco, spaccata in tabaccheria con furgone ariete: portate via slot e cambiamonete

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