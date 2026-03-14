Brescia spaccata all’argenteria Zanolli | furgone ariete sfonda la vetrina ma i ladri restano a mani vuote

Nella notte tra venerdì e sabato, alcuni ladri hanno tentato di svaligiare l’argenteria Zanolli a Brescia utilizzando un furgone ariete, che ha sfondato la vetrina del negozio. Tuttavia, i malviventi non sono riusciti a portare via nulla e sono fuggiti senza bottino. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi.

Brescia, 14 marzo 2026 – Nella notte tra venerdì e sabato, tentato furto con spaccata alla gioielleria Zanolli di via Ancona a Brescia: i ladri hanno sfondato la vetrina utilizzando un furgone ariete, ma sembra non siano riusciti a rubare la merce nel negozio, perché messi in fuga dal tempestivo arrivo dei carabinieri. Per il proprietario solo danni ingenti. L’assalto. Secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine intervenute sul posto, si tratterebbe di almeno tre persone entrate in azione con due mezzi, un'auto e un camioncino. Quest'ultimo è stato impiegato come ariete per abbattere la vetrata dell'attività: un impatto violento che non ha distrutto solo il vetro, ma ha pesantemente danneggiato anche i controsoffitti del locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Brescia, spaccata all’argenteria Zanolli: furgone ariete sfonda la vetrina ma i ladri restano a mani vuote Articoli correlati Spaccata nella notte in argenteria: sfondano la vetrina con un furgone, ma fuggono a mani vuoteUn risveglio amaro per la storica argenteria Zanolli di via Ancona, nel quartiere Chiesanuova, finita nel mirino di una banda di ladri nella notte... Furgone come ariete per l'assalto al bancomat: banditi in fuga a mani vuoteI malviventi hanno sfondato la porta di vetro e tentato di smurare l'Atm trainandolo con il Boxer. Una selezione di notizie su Brescia spaccata all'argenteria Zanolli... Spaccata all’argenteria Zanolli di Brescia, ladri in fuga a mani vuoteColpo nella notte in via Ancona: usato un furgone come ariete per sfondare la vetrina. L’allarme ha fatto fuggire la banda che ha lasciato il mezzo sul posto senza riuscire ad asportare nulla. quibrescia.it Sfondano la vetrina dell’argenteria Zanolli, ma restano a mani vuoteNel mirino il negozio di via Ancona, a Brescia. La sirena dell’allarme ha fatto intervenire i carabinieri, il furgone usato per sventrare l’ingresso lasciato sul posto ... giornaledibrescia.it