Furto con spaccata in tabaccheria | sparisce un bottino da oltre 5000 euro

Nella notte tra il 4 e il 5 aprile, due persone hanno rotto la vetrina di una tabaccheria nella zona di Ravina, portando via un bottino che supera i 5.000 euro. L’episodio si è verificato intorno alle prime ore del mattino e non sono ancora stati individuati i responsabili. Le forze dell’ordine stanno svolgendo le indagini per identificare i ladri e ricostruire la dinamica del tentativo di furto.

La vetrata è stata sfondata con un tombino. Nella refurtiva c’erano soldi, sigarette, accendini, schede del “Gratta & Vinci” e un Pc Ammonta a più di 5.000 euro il valore della refurtiva sottratta al titolare di una tabaccheria di Ravina da due ladri che hanno tentato un furto con spaccata nella notte tra il 4 e il 5 aprile. I due responsabili - secondo quanto riportato dai carabinieri di Trento - sono due cittadini di 20 e 28 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine. L’allarme è scattato alle prime ore del mattino quando i due malviventi, servendosi di un tombino, hanno infranto la vetrata del locale per entrare e rubare la merce. In poco tempo hanno prelevato denaro contante, un centinaio di pacchetti di sigarette, decine di accendini, alcune schede del “Gratta & Vinci” e un personal computer. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Tentano il furto all'alba in tabaccheria a Ravina (Trento). Arrivano i carabinieri e si nascondono nell'armadio. Arrestati x.com